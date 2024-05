Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43": MEGA sconto (-24%)

Credi sia arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio televisore? Non sai quale acquistare tra i tanti modelli presenti oggi sul mercato? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo: oggi puoi acquistare questa eccezionale Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43″ in offerta al prezzo di soli 311,99 euro invece di quasi 413 euro, grazie allo sconto a dir poco imperdibile del 24%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questa magnifica Smart TV e di pagarla in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo televisore Smart, è equipaggiato da un Processore Crystal 4K, grazie al quale avrai la possibilità di guardare i contenuti che ami di più godendo di immagini ricche di sfumature di colore in 4K.

Inoltre, la tecnologia High Dynamic Range, ti consentirà di ottimizzare in maniera evidente la resa luminosa del tuo nuovo televisore Samsung, in modo tale da poter avere una gamma immensa di colori e dettagli visivi. L’innovativa funzione Motion Xcelerator, ti permetterà invece di eseguire le tue sessioni di gioco in maniera fluida e veloce.

Predisposto per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, questo prodotto del marchio Samsung è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43″ a poco meno di 312 euro. Affrettati, lo sconto del 24% non durerà per sempre!