Mini proiettore 4K in offerta, soli 77€: ultra-portatile e Android integrato

Questo mini proiettore 4K offre una combinazione impressionante di funzionalità avanzate in un design compatto, rendendolo ideale per un’ampia gamma di applicazioni. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: lo paghi 77,16€, con uno sconto del 14% sul suo prezzo di listino.

Il supporto per la risoluzione 4K, insieme alla correzione automatica del keystone, garantisce un’immagine chiara e correttamente proporzionata, mentre la luminosità di 200 ANSI Lumen e il rapporto di contrasto di 10000:1 promettono immagini vivide anche in ambienti moderatamente illuminati.

La tecnologia Dual WiFi 6 offre connessioni ultra-veloci e stabili, essenziale per lo streaming senza interruzioni di contenuti multimediali pesanti. La funzione di mirroring schermo consente di proiettare facilmente contenuti da dispositivi iOS e Android, per una versatilità senza limiti.

Gli altoparlanti integrati HiFi da 5W forniscono un audio di qualità senza la necessità di altoparlanti esterni, anche se la connettività Bluetooth 5.0 permette l’aggancio a sistemi audio più potenti se necessario.

La portabilità è un altro punto forte, con il proiettore che si adatta facilmente a una borsa da viaggio, rendendolo un compagno perfetto per presentazioni fuori sede o serate di film all’aperto. La lunga durata della lampada, fino a 50.000 ore, assicura che il proiettore sarà un investimento a lungo termine.

Questo mini proiettore si posiziona come una soluzione versatile e accessibile per chi cerca prestazioni elevate in un formato ultra-portatile: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito.