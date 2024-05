Smart TV TCL da 65" 4K UHD a 85,80€ al mese in 5 mesi SENZA INTERESSI

Se sei un cliente di Amazon Prime oggi puoi fare un vero colpaccio ma non preoccuparti l’offerta è disponibile per tutti gli utenti. Se fai veloce oggi puoi aggiungere al tuo carrello la Smart TV TCL da 65 pollici a soli 429 euro, invece che 479 euro.

E come ti dicevo, se preferisci questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 85,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui. Ti aspettano tantissimi vantaggi oltre a quello appena elencato sopra.

Smart TV TCL da 65″ 4K UHD con Google TV

Questa fantastica Smart TV TCL ha uno schermo enorme da ben 65 pollici con design senza bordi su tre lati per un’immersione ancora più totale. Gode di una risoluzione 4K UHD con HDR 10 e Dynamic Color Enhancement per colori strabilianti, intensi e vividi che ti faranno vivere ogni contenuto in modo realistico.

Grazie a Google TV potrai avere tutte le app che desideri in un interfaccia intuitiva e semplice. E potrai parlare con il tuo assistente vocale che preferisci usando direttamente il telecomando incluso. Inoltre gode delle tecnologie Game Master per i giochi e Dolby Audio per un ascolto eccezionale anche senza usare una soundbar.

Fai veloce perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi da un momento all’altro potrebbe scadere. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL da 65 pollici a soli 429 euro, invece che 479 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.