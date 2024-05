Chromecast con Google TV per avere streaming ILLIMITATO a 33€

Il tuo televisore non ha tutte le app per lo streaming o, peggio ancora, non le ha proprio? Non ricorrere ad acquisti drastici che prevedono una spesa di grandi dimensioni ma risolvi il tuo problema con Chromecast con Google TV. Si collega dietro al tuo dispositivo e beh, lo fa rinascere con una sola mossa.

Chromecast con Google TV: i segreti dietro il suo successo

I televisori più moderni lo includono già al suo interno ma se il tuo ne è sprovvisto, lo colleghi dall’esterno ed il gioco è fatto. Chromecast con Google TV è un dispositivo innovativo e che rende immediatamente più avanzato un qualsiasi modello, anche quello senza accesso a internet.

Si collega alla porta HDMI del tuo dispositivo, si connette alla rete WiFi ed è pronto per offrirti un mondo di possibilità. Ti dico fin da subito che arriva con il telecomando a cui non manca il tasto per chiamare l’attenzione di Google Assistant e che è semplice e intuitivo per qualunque genere di utente.

Una volta collegato e configurato, la home page di Google TV ti offre i contenuti più in voga e che pian piano rispecchieranno i tuoi gusti. In questo potrai accedervi senza dover aprire le app per forza di cose. Se poi ti piace accedere al catalogo dei servizi in modo classico, puoi. Trovi Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay, Now TV e tante altre app che scarichi in base ai tuoi gusti.

