Serie A: TIM e DAZN valutano un'intesa con Sky

La Serie A TIM potrebbe tornare su Sky? Secondo alcuni rumors pubblicati dal quotidiano MF-Milano Finanza probabilmente sì, ma è ancora tutto da vedere. Infatti, secondo quanto pubblicato sembrerebbe che i big dello streaming on demand, DAZN e TIM stiano valutando un'intesa con Sky.

L'idea potrebbe quindi essere quella di far tornare le partite della Serie A TIM sulla pay TV. Ovviamente, la rinuncia all'esclusiva da parte dei due colossi TIM e DAZN è impensabile. Tuttavia una soluzione che renderebbe felici anche gli abbonati al servizio Sky, che attualmente si stanno perdendo il campionato italiano o hanno dovuto far fronte a un'ulteriore spesa, sarebbe all'orizzonte.

Vediamo insieme cosa bolle in pentola in questa trattativa che vede come attori principali DAZN, TIM e Sky contendersi la Serie A TIM. In questo triangolo Sky potrebbe passare dall'attuale difesa a un frenetico attacco. Quale sarà la formula possibile per una probabile intesa?

La Serie A TIM potrebbe tornare su Sky

Ebbene sì, la Serie A TIM potrebbe tornare nuovamente su Sky. Una notizia bomba per chi ama lo sport e non vuole perdersi nemmeno una delle partite del campionato italiano di calcio. Appassionati che, da una stagione a questa parte, se volevano continuare a vedere i match, hanno dovuto sottoscrivere un abbonamento con DAZN o TIMVISION.

Sì, perché Sky ha effettivamente perso i diritti della Serie A TIM, mantenendo solo una co-esclusiva di 3 partite a giornata sulle 7 offerte da DAZN e TIMVISION. Una soluzione alquanto triste che non ha di certo fatto bene alle economie del colosso della pay TV che ora si mantiene con la Formula 1, in esclusiva, e la MotoGP.

Perché si farebbe necessaria una trattativa per riformulare l'esclusiva sulla Serie A TIM? Fondamentalmente per due motivi. Il primo riguarda TIM che, in occasione del bilancio dell'azienda, si è detta non propriamente soddisfatta dai risultati avuti da questo accordo con DAZN. Il secondo, invece, riguarda i Club della Serie A che all'effettivo soffrono un crollo di ascolti registrato dagli ultimi dati.

Ancora non sappiamo di preciso cosa TIM stia pensando in merito, ma sembra che la volontà sia quella di suddividere l'esclusiva in una co-esclusiva con Sky che porterebbe a un notevole sconto per TIM e a una trattativa serrata di Sky con DAZN per colmare i mancati ricavi di questa possibile decisione.