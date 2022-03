Formula 1: come vedere in streaming il GP del Bahrain

Dopo lo scorso weekend dedicato ai test sulla pista, le nuove auto della Formula 1 2022 questo fine settimana daranno il via al nuovo Gran Premio sfidandosi sul circuito Sakhir del Bahrain. Tutti pronti quindi per il grande inizio sulla griglia di partenza che promette davvero tante emozioni.

Si tratta di un calendario fitto che tutti gli appassionati non vedono l'ora possa iniziare ufficialmente. Sembra proprio che quest'anno riserverà parecchie sorprese e forte emozioni. Tutti non vediamo l'ora di assistere a sorpassi mozzafiato, lotte interne tra piloti dello stesso team e, ovviamente, la serrata battaglia per aggiudicarsi il podio.

Scopriamo insieme come è possibile vedere la prima tappa del Gran Premio della Formula 1 2022 che si batterà sul circuito del Bahrain. Ci sono diverse soluzioni sia per la TV, in diretta o in differita, sia per lo streaming.

Formula 1 GP Bahrain: dove vederlo in TV

Iniziamo subito con i canali ufficiali e tradizionali attraverso i quali potremo assistere alla Formula 1, lungo tutto il calendario e ora con il GP del Bahrain. Come da diversi anni a questa parte, in Italia è possibile vedere tutte le gare, comprese le prove e le qualifiche, su Sky Sport ai canali dedicati. Tutte le dirette saranno accessibili tramite parabola o connessione internet a chi ha un abbonamento attivo con il colosso della Pay-per-View.

Tutte le prove libere del venerdì, le qualifiche del sabato e la gara della domenica saranno trasmesse quindi su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Ecco il calendario completo di questa tre giorni serrata:

Venerdì 18 marzo

Prove libere 1: 12.30

Prove libere 2: 16.00

Prove libere 3: 13.00

Qualifiche: 16.00

Gara: 17.00

Tuttavia, per chi non volesse attivare un abbonamento solamente per la Formula 1 2022, potrà godersi ogni gara in differita sul canale TV8 del digitale terrestre. Diversi Gran Premi saranno quindi riproposti dopo le dirette, mentre alcuni invece saranno live. Nondimeno esistono anche canali esteri dove è possibile vedere gratuitamente la F1, con un unico requisito: utilizzare una VPN.

F1 GP Bahrain: come vederlo in streaming

Tecnicamente la Formula 1 2022 potrà essere vista in streaming tramite la piattaforma NOW TV, proprietà sempre di Sky. Questa è la modalità ufficiale per poter assistere a tutte le gare della F1, compresa la prima che inaugurerà il campionato sul circuito di Sakhir del Bahrain. Ovviamente per far questo è necessario sottoscrive un piano in abbonamento.

Tuttavia, esistono anche altre soluzioni che permettono di assistere alle gare in streaming gratuitamente attraverso l'utilizzo di un VPN come NordVPN. In questo caso sarà poi necessario selezionare uno dei channels disponibili dove verranno trasmesse le gare in streaming:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Sky Sports 🇬🇧 (paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

All4 🇬🇧 (free);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

MatchTV 🇷🇺 (paid);

Viaplay 🇸🇪 (paid);

Eleven Sports 🇵🇱 🇵🇹 (paid);

Hot Star 🇮🇳 (paid).

Il nostro consiglio rimane sempre quello di accedere alle gare tramite i canali ufficiali.