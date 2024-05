La presa smart di Meross ti dice quanto consumi: in offerta a meno di 10€ su Amazon

Acquisisci maggior consapevolezza sui tuoi consumi e rendi la tua casa più intelligente con la presa smart di Meross, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 9,79 euro invece di 13,99. Questa presa, compatibile anche con Alexa, tra le altre cose ti dice quanto stai consumando permettendoti di prendere i dovuti accorgimenti per risparmiare sulla bolletta.

Presa smart Meross: ti dice davvero quanto consumi

Con la presa smart di Meross ti porti a casa un dispositivo versatile che offre molte funzionalità utili per il monitoraggio e il controllo dei consumi energetici domestici. La presa fornisce infatti rapporti dettagliati sui consumi settimanali, mensili o annuali dei dispositivi collegati.

Installando l’app Meross sul tuo smartphone puoi anche controllarla da qualsiasi luogo connesso a internet, dandoti una gestione da remoto facile e conveniente. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home.

La presa ha dimensioni compatte che consentono un’installazione agevole e un risparmio di spazio sulle prese: il design discreto si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico.

Cos’altro puoi fare? Puoi programmare accensioni e spegnimenti in base alle tue esigenze, magari per far sì che le luci di una stanza si spengano automaticamente la notte per evitare sprechi indesiderati.

Con la presa smart Meross avrai quindi a disposizione un modo pratico e intelligente per gestire l’energia domestica fornendoti un controllo remoto conveniente, funzionalità di programmazione flessibili e monitoraggio dettagliato dei consumi: acquistala a soli 9,79 euro.