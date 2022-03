MotoGP Indonesia: dove vedere la gara

La seconda tappa della MotoGP promette davvero bene. Infatti, dopo 25 anni di assenza, tornerà in Indonesia su un circuito inedito, quello di Mandalika. Teatro dei test invernali, questo weekend ospiterà il secondo round di questo campionato motori su due ruote davvero emozionante.

Prima volta senza Valentino Rossi, ma le sorprese e i sorpassi mozzafiato durante la MotoGP del Qatar non sono mancati. Tra l'altro, sul nuovo circuito, le prove invernali hanno restituito qualche problemuccio dovuto all'asfalto. Chissà come andranno le cose per i piloti che domenica, a orari un po' impegnativi per l'Italia, partiranno le gare della Moto3, Moto2 e MotoGP.

Scopriamo insieme come poter assistere a tutte le prove, le qualifiche e le gare sia del GP di Indonesia, ma anche di tutte le prossime gare del MotoGP 2022 sia in TV che tramite streaming.

MotoGP Indonesia: dove vederlo in TV e streaming

Buone notizie per chi non ha un abbonamento in Pay-per-View. Infatti, la MotoGP Indonesia 2022 sarà trasmessa in differita in chiaro anche su TV8, come lo sarà per tutte le prossime gare. Non male, anche perché gli orari degli appuntamenti su questo circuito, per chi vive in Italia, sono abbastanza proibitivi. Ecco il calendario completo:

Venerdì 18 Marzo

02:00 Prove libere 1 Moto3

02:55 Prove libere 1 Moto2

03:50 Prove libere 1 MotoGP06:15 Prove libere 2 Moto3

07:10 Prove libere 2 Moto2

08:05 Prove libere 2 MotoGP

Sabato 19 Marzo

02:00 Prove libere 3 Moto3

02:55 Prove libere 3 Moto2

03:50 Prove libere 3 MotoGP05:35 Qualifiche Moto3 (Q1 alle 05:35, Q2 alle 06:00)

06:30 Qualifiche Moto2 (Q1 alle 06:30, Q2 alle 06:55)

07:25 Prove libere 4 MotoGP

08:05 Qualifiche MotoGP (Q1 alle 08:05, Q2 alle 08:30)

10:00 Conferenza Stampa Qualifiche

Domenica 20 Marzo

03:00 Warm Up Moto3

03:20 Warm Up Moto2

03:40 Warm Up MotoGP05:00 Gara Moto3

06:20 Gara Moto2

07:30 Grid

08:00 Gara MotoGP

09:45 Conferenza Stampa Gara

Tutti questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. Mentre in live streaming si potrà assistere tramite Sky Go e NOW TV. Inoltre, c'è anche il servizio streaming di TV8 al quale è possibile accedere direttamente tramite la pagina ufficiale del canale.