Shelly Plus 1: il relè smart WiFi più venduto è ancora in SCONTO a 13,99€

Te ne abbiamo parlato diverse volte, per cui questo articolo vogliamo solo darti un reminder dato che il relè smart WiFi e bluetooth di Shelly, il Plus 1, è ancora in sconto su Amazon a 13,99 euro. Piccolo, facile da installare e completo di diverse funzioni, ti permette di dar vita alla tua casa intelligente in modo semplice e veloce o di integrarsi ad un sistema già esistente.

Shelly Plus 1: come funziona il relè smart WiFi e Bluetooth più popolare

Con Shelly Plus 1 ti porti a casa un relè intelligente che ti permette di controllare elettrodomestici e apparecchiature di ogni tipo direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Puoi gestire infatti luci, linee elettriche, sistemi di sicurezza, radiatori, condizionatori d’aria, saracinesche del garage e sistemi di irrigazione con estrema facilità.

Dalle dimensioni compatte, è il più piccolo interruttore a relè Wi-Fi e Bluetooth disponibile sul mercato, quindi può essere facilmente installato in qualsiasi ambiente senza occupare molto spazio.

La connessione Wi-Fi e Bluetooth integrata consente un controllo remoto completo tramite l’applicazione mobile dedicata, In questo modo, è possibile accendere, spegnere e programmare le proprie apparecchiature in base alle proprie esigenze e preferenze.

Infine, hai un’ampia compatibilità con una varietà di dispositivi elettrici, garantendoti una maggiore flessibilità nell’utilizzo e consentendoti di creare un sistema domotico personalizzato e completamente integrato.

Approfitta del rinnovo dell’offerta Amazon e parti da qui, poi potrai acquistare altri prodotti della stessa marca: Shelly Plus 1 è tuo a soli 13,99 euro.