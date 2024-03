Sconto di 50€ sugli splendidi auricolari wireless Marshall Minor III

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su degli auricolari wireless incredibili, che regalano un suono eccezionale, a un prezzo molto più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Marshall Minor III a soli 79 euro, invece che 129 euro.

Ebbene sì, potresti non vederlo ma dal prezzo originale c’è uno sconto spaventoso del 39%, uno dei migliori degli ultimi mesi. E ora quindi risparmi la bellezza di 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Marshall Minor III a prezzo molto più basso

Indubbiamente in questo momento il prezzo è a terra, soprattutto per la qualità che questi auricolari wireless offrono. Sono infatti dotati di driver a 12 mm con bassi potenti e alti e medi cristallini che offrono un ascolto eccezionale. Anche le chiamate saranno ottime, grazie ai microfoni interni che riescono a distinguere la tua voce ai rumori ambientali.

Sono leggerissime e comode, si associano in un secondo con i tuoi dispositivi appena li estrai dalla custodia e mantengono una connessione stabile e senza latenza. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4 e hanno una mega batteria che dura per ben 25 ore totali.

Non è certo una promozione da farsi scappare. Anche perché ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth di qualità superiore. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista i tuoi Marshall Minor III a soli 79 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.