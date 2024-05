SteelSeries Arctis Nova 7 in offerta a 179€: edizione limitata stupenda

Le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 sono delle ottime cuffie da gaming, con un design curato e un’ottima qualità premium. Oggi sono in offerta su Amazon a meno di 180€, con un buon risparmio sul loro normale prezzo di listino.

Dotate di un design robusto ma leggero, le Nova 7 sono particolarmente comode anche durante sessioni prolungate di gioco, grazie alla loro fascia regolabile che distribuisce il peso efficacemente. Anche l’autonomia è ottima: offrono fino a 38 ore con una singola carica e supportano la ricarica rapida via USB-C: avrai ben 6 ore di autonomia con appena 15 minuti di ricarica.

Sul fronte delle prestazioni, le Nova 7 si distinguono per la loro capacità di connessione simultanea wireless, utilizzando sia Bluetooth che un segnale a 2.4GHz. Potrai connetterle a due dispositivi contemporaneamente senza interruzioni.

Questo rende le cuffie estremamente versatili, specie se usi più di una console, oppure se desideri collegarle anche allo smartphone per poter rispondere alle chiamate anche mentre giochi.

La qualità del suono è eccellente per la loro fascia di prezzo: il suono è dettagliato con una trasmissione affidabile e quasi priva di latenza. Unico neo è l’assenza della cancellazione attiva del rumore (ANC), anche se le cuffie gestiscono comunque bene la riduzione dei rumori di fondo​.

Complessivamente, le Arctis Nova 7 si presentano come un’opzione equilibrata e funzionale per i giocatori che cercano prestazioni affidabili senza per questo dover spendere eccessivamente. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito ad un ottimo prezzo!