Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Samsung terrà il suo evento virtuale MWC 2021 il 28 giugno. Numerosi produttori si sono ritirati dalla partecipazione fisica all'edizione di quest'anno del Mobile World Congress (MWC), e tra questi c'è anche il noto costruttore sudcoreanio. Anche se non terrà uno show live e non esporrà nessuno dei suoi prodotti, ci sarà un evento virtuale la cui data di lancio è stata ora rivelata.

Samsung Galaxy MWC: cosa vedremo?

L'evento virtuale Samsung Galaxy MWC è previsto per il 28 giugno. L'evento sarà trasmesso in live streaming su YouTube e sul sito Web ufficiale del MWC a partire dalle 19:15 CET (22:45 IST/6:15 PM GMT).

Secondo una traduzione del comunicato stampa sul suo sito web coreano, Samsung introdurrà “l'ecosistema di dispositivi Galaxy in continua espansione“. Svelerà anche la sua visione per il futuro degli smartwatch.

Sebbene ci siano segnalazioni che non avremo un lancio di prodotto quel giorno, c'è la possibilità che l'azienda ci permetterà di dare un'occhiata ai suoi nuovi gadget prima del Galaxy Unpacked che – a quanto si dice – dovrebbe tenersi il prossimo 3 agosto 2021.

La gamma di prodotti della compagnia sudcoreana prevista per il debutto nella seconda metà dell'anno include:

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Watch 4, Galaxy Watch Active 4;

Galaxy Buds 2.

Il poster promozionale rilasciato sul portale dell'azienda mostra le sagome di un orologio, un telefono (il Galaxy S21 Ultra), un tablet, un notebook o pieghevole e il logo della piattaforma di sicurezza proprietaria Samsung Knox. Quindi ci aspettiamo che i suoi annunci ruotino attorno a queste categorie di prodotti.

Ricordiamo che il Fold3 sarà un prodotto unico, destinato a sostituire – in parte – i Galaxy Note. Disporrà del supporto alla S Pen, di un nuovo pannello resistente, di un design ancora più esclusivo e avrà un prezzo di vendita al lancio molto più contenuto di quello attuale.

Samsung

Smartphone