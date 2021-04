Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 / Z Flip2 (Tentative) sono presumibilmente a pochi mesi dal lancio ufficiale. Tuttavia, le fughe di notizie e le segnalazioni che li riguardano tendono a divenire sempre più numerose. Ieri, GalaxClub.nl ha riferito che il nuovo flip-phone arriverà in otto varianti di colore. Oggi, i rendering del concept design del Galaxy Z Flip 3 sono stati condivisi sul forum coreano meeco.kr.

Samsung Galaxy Z Flip 3: tanti colori fra cui scegliere

I render condivisi da un utente sul forum mostrano il concept del foldable in più frizzanti colorazioni. Giusto come “remind me”, i colori menzionati nel rapporto precedente sono: viola, verde, nero, grigio, bianco, blu scuro, rosa e beige (colore fulvo sabbia). Di conseguenza, abbiamo già visto un concetto precedente renderizzare in colore viola.

L’ultimo rendering, sebbene abbia poche differenze nell’area di visualizzazione della copertina secondaria, ha lo stesso layout della fotocamera del Galaxy S21. Inoltre, vengono visualizzati solo nelle opzioni di colore grigio, nero, verde e viola.

Parlando del display della cover, si dice che il Galaxy Z Flip3 disporrà di un display pieghevole e di una cover più grande (si dice che sia da 1,81 pollici). Per chi non lo sapesse, la versione precedente aveva uno schermo da 1,1 pollici. Ad ogni modo, se i rapporti risulteranno veri, questo avrà un display interno LTPO AMOLED.

I rendering mostrano bordi sinuosi sui telai che, se i report recenti sono qualcosa su cui basarsi, significa che potrebbe ottenere un aggiornamento sotto forma di “Armor Frame“, ovvero materiali in carbonio e titanio che ne aumenteranno laresistenza.

Alcune delle altre funzionalità attese del Galaxy Z Flip3 includono la classificazione IP, il sensore di impronte digitali in-display, il chipset Snapdragon 888, le fotocamere migliorate, la batteria da 3.200 mAh e altro ancora.

Considerando che il lancio è un po’ lontano, vi consigliamo di prendere il tutto con un pizzico di sale.

Samsung

Smartphone