Samsung sta realizzando display OLED pieghevoli senza cornici

Secondo quanto si apprende, Samsung pare che stia realizzando un nuovo tipo di schermo OLED flessibile e pieghevole senza cornici. Di fatto, la compagnia ha annunciato poco tempo fa che avrebbe chiuso la sua divisione interna volta alla produzione di unità LCD entro la fine del mese corrente. Il motivo è presto detto: la dilagante concorrenza cinese e taiwanese.

L’OEM coreano ha quindi preferito investire le proprie energie nella creazione di display a diodi organici a emissione di lece, altresì conosciuti come OLED e QD, ovvero a punti quantici.

Samsung investe nei pannelli OLED

Si apprende, tramite un report di The Elec, che la società sta per introdurre un nuovo metodo di laminazione per i suoi schermi OLED flessibili che saranno destinati ai sui foldable futuri. In poche parole, sta gettando le basi per la realizzazione di un’unità totalmente priva di cornici.

Il modus operandi di questi è molto semplice: s usa un adesivo liquido e trasparente che produce delle goccioline di inchiostro mediante uno sparay apposito. Questo consente di avere una laminazione incredibile, anche perché il liquido riesce a raggiungere tutte le aree più critiche del pannello, come quelle adiacenti la selfiecam o gli speaker. La vecchia tecnologia non era in grado di far ciò.

Questo nuovo metodo OCR serve anche per ridurre i costi di produzione, anche perché si apprende essere più economico del previsto. Samsung sembra essere riuscita quindi a superare le difficoltà imposte dal processo next-gen ma non cantiamo vittoria. Prima di vedere un device full screen bezel-less potrebbe volerci ancora diverso tempo.

Nelle notizie correlate, l’azienda mira a costruire anche una linea di produzione dedicata in una fabbrica in Vietam. In questo sito verranno assemblati i display per i foldable che vedremo nei mesi/anni a venire.

Intanto, se volete il miglior flip phone presente in circolazione, vi consigliamo il Galaxy Z Flip3 5G a soli 799,99€ con spedizione gratuita.

