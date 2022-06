Samsung ha un problema: 50 milioni di telefoni invenduti

Stando a quanto si apprende da un recente report emerso in rete, scopriamo che Samsung ha un grande stock di prodotti invenduti; pare che ci siano oltre 50 milioni di smartphone in magazzino a causa della bassa domanda che c’è stata in questi mesi.

Dal rapporto appena trapelato, possiamo avere una piccola idea delle informazioni riguardanti il mondo business di casa Samsung; si legge che la bassa domanda è stata un evento inaspettato e ha portato la compagnia ad accumulare scorte su scorte che ora rischiano di rimanere in stock chiuse nei magazzini. Come smaltire quindi, questo surplus di device?

Samsung e il problema dei telefoni invenduti: cosa fare?

Secondo il giornale di TheElec quindi, il colosso sudcoreano ha una serie di device che non sono stati venduti; si parla di 50 milioni di pezzi e gran parte di questi terminali sembra far parte della line-up Galaxy A. Sono tutti prodotti attualmente in listino, come affermano le fonti. Il problema è stato che Samsung ipotizzava di vendere 270 milioni di unità ma ha fatto i conti con un taglio drastico pari al 18% del suo obiettivo finale.

Dal rapporto poi, scopriamo che l’azienda non si aspettava un simile calo; c’è stata una domanda bassissima per i suoi telefoni, proprio nel primo trimestre dell’anno, quando la compagnia ha prodotto 20 milioni di unità, un numero già dimezzato rispetto le previsioni e che è andato a diminuire nel mese di maggio scorso.

Quali sono i motivi della bassa domanda?

In primis, dobbiamo dire che questo sta colpendo tutti i brand di telefonia… e non solo. Ci sono motivazioni legate ai lockdown in Cina per via del CoVid-19, lo stato geopolitico attuale, l’aumento del costo dei materiali, la guerra in Ucraina e molto altro ancora.

Tuttavia, se cercate il midrange più venduto del 2021, vi segnaliamo che il Galaxy A52s è in sconto su Amazon a soli 268,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.