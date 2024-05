Altoparlanti House of Marley: la qualità audio che MERITI (-25%)

Nel vasto mare degli altoparlanti Bluetooth, emergono come un faro di sostenibilità e qualità gli House of Marley Get Together Duo, ora disponibili con uno sconto speciale del 25% su Amazon. Esclusiva di Amazon, questa coppia di altoparlanti non solo offre un suono impeccabile, ma si integra perfettamente con qualsiasi giradischi House of Marley, trasformando la tua stanza in un palcoscenico musicale. Non perdere tempo e acquistali al prezzo competitivo di soli 149,99 euro, anziché 199,99 euro.

Altoparlanti House of Marley: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Quello che rende i Get Together Duo davvero unici è il loro impegno per la sostenibilità. Realizzati con bambù e tessuto REWIND, una miscela innovativa di cotone biologico rigenerato, canapa e PET riciclato, questi altoparlanti sono una dichiarazione di responsabilità ambientale senza compromessi sulla qualità del suono. Non sorprende che Rolling Stone li abbia definiti i migliori speaker sostenibili sul mercato.

Non è solo la sostenibilità a far brillare questi altoparlanti. La loro stereofonia full range offre un’esperienza d’ascolto coinvolgente, con bassi potenti e alti cristallini grazie ai tweeter da 2 x 5 W. La potenza di 2 x 15 W per ciascun altoparlante garantisce un suono ricco e avvolgente che riempie la stanza senza sforzo.

La vera magia dei Get Together Duo sta nel loro design True Wireless. Una volta accesi, si sincronizzano automaticamente, offrendo una connessione senza interruzioni e una facilità d’uso senza precedenti. Uno dei due altoparlanti è cablato, dotato di ingressi RCA e AUX integrati, mentre l’altro è ricaricabile, con un’impresionante autonomia di 25 ore. Questo lo rende perfetto per chi è sempre in movimento, garantendo un suono eccezionale ovunque tu vada.

Approfitta subito dello sconto del 25% su Amazon e acquista gli altoparlanti House of Marley Get Together Duo al tuo setup audio. Non solo ti delizieranno con il loro suono coinvolgente, ma ti permetteranno anche di fare una scelta consapevole per il pianeta, oggi al prezzo speciale di soli 149,99 euro.