Samsung Series 7 Neo QLED 8K in super offerta a 1.099€ da Unieuro (e secondo TV in REGALO)

Torniamo a parlare delle offerte Solo Online di casa Unieuro. Protagonista quest’oggi è il TV Samsung Series 7 Neo QLED 8K da 55 pollici, in offerta a 1.099 euro a fronte di un prezzo consigliato di 2.499 euro. Il modello in questione rientra tra l’altro nella promo Samsung valida fino al 14 gennaio grazie alla quale si ha diritto a ricevere in regalo il TV The Frame da 32 pollici con la cornice (il valore complessivo di entrambi è di 568 euro). In più è possibile pagare in 3 rate a interessi zero da 366 euro con Klarna o PayPal. Ecco il link all’offerta.

TV Samsung Series 7 Neo QLED 8K da 55″ in offerta a 1.099 euro sul sito di Unieuro

Tecnologia Quantum Matrix, Infinity One Design, risoluzione 8K e supporto a Dolby Atmos: queste le quattro caratteristiche principali del nuovo televisore Samsung Neo QLED 8K da 55 pollici, che mescolate tutte insieme consentono di beneficiare di un’esperienza di visione fuori dal comune.

Leggere 8K nella scheda tecnica di un televisore nel 2024 non dovrebbe più fare un certo effetto, la verità però è un’altra: l’offerta di Smart TV vede ancora per protagonisti nove volte su dieci i televisori con risoluzione 4K, ecco perché il modello in offerta sul sito di Unieuro ha qualcosa in più.

Un qualcosa stimato in 33 milioni di pixel, tanti da valere una risoluzione quattro volte superiore al 4K.

Per aderire alla promo Samsung, valida fino al 14 gennaio, occorre collegarsi al link samsung.it/promozioni entro e non oltre la data di consegna del nuovo televisore. Trascorreranno poi circa 180 giorni dall’email di conferma per ricevere a casa il TV The Frame 32″ e la cornice Teak.

Lo Smart TV Samsung Series 7 Neo QLED 8K da 55 pollici è in offerta a 1.099 euro sul sito unieuro.it, con tanto di spese di spedizione gratuite.

