Samsung rinvia ancora il rilascio della beta di One UI 7

Alcuni precedenti rumor ipotizzavano il rilascio della beta di One UI 7 per questa settimana, ma nulla di tutto ciò si è verificato. E non è nemmeno la prima volta che succede, con Samsung che si è vista costretta a ritardare in più di un’occasione il lancio della nuova One UI basata su Android 15 (tanto che originariamente la versione stabile era attesa per dopo l’estate).

Stando però agli ultimi leak, sembra che i continui rinvii stiano per terminare.

Samsung, le novità sul rilascio della beta di One UI 7

Su X Max Jambor, leaker di comprovata affidabilità, ha affermato che Samsung avvierà il rilascio della beta di One UI 7 all’inizio di dicembre. A ricevere per primi la beta saranno gli utenti di Stati Uniti e Corea del Sud, a seguire poi verranno quelli degli altri Paesi (Italia inclusa).

In aggiunta all’indiscrezione di Max Jambor, sempre su X l’account @FamilyTaes – che cita informazioni provenienti da fonti interne e il social network cinese Weibo – offre un quadro ancora più accurato.

Da quanto riportato, nella prima settimana di dicembre la beta di One UI 7 sarà disponibile per i telefoni appartenenti alla serie Galaxy S24. Un paio di settimane dopo, quindi intorno a metà dicembre e comunque prima di Natale, la beta potrà essere provata anche dai possessori di Galaxy S23. Non è invece chiaro il quadro riguardante la serie Galaxy S22, se il rilascio avverrà o meno alla fine di quest’anno. Al contrario, è dato per certo che i Galaxy S21 salteranno la beta per ricevere direttamente la versione stabile.

E a proposito dell’aggiornamento finale, le ultime indiscrezioni parlano di una beta di due mesi: di conseguenza, l’inizio del roll-out ufficiale è atteso per febbraio 2025. Nell’attesa, gli utenti Samsung possono già dare un’occhiata a tutte le nuove funzioni di One UI 7.