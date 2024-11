Samsung One UI 7: la prima beta è dietro l'angolo, c'è la data

Samsung, dopo mesi di continue speculazioni, sta finalmente per lanciare la prima versione beta della One UI 7.0 per la serie Galaxy S24 e non solo.

Inizialmente, Samsung aveva pianificato l’inizio del programma Beta durante il mese di luglio ma, successivamente, ha deciso di rimandarlo allo scopo di offrire un aggiornamento più stabile e completo per i beta tester.

Samsung One UI 7: quando esce la prima beta?

L’attesa sta per finire: oltre a Stati Uniti e Corea del Sud, il programma beta della One UI 7.0 di Samsung sarà esteso pochi giorni dopo anche ad altri paesi, come Cina, Germania, India, Polonia e Regno Unito. Secondo le previsioni del leaker IceUniverse su X (Twitter), il lancio è atteso per il prossimo 17 novembre.

Di solito, Samsung rilascia le versioni beta della One UI nel terzo trimestre dell’anno, per poi distribuire la versione stabile durante il quarto trimestre. Tuttavia, quest’anno, la versione beta verrà lanciata direttamente nel quarto trimestre, mentre l’arrivo dell’aggiornamento stabile è previsto per i primi mesi del 2025. Questo ritardo potrebbe riflettere l’intenzione dell’azienda di apportare cambiamenti più significativi, assicurando che il software finale sia da subito pronto per un ampio pubblico.

La One UI 7.0 promette un rinnovamento considerevole dell’interfaccia. Tra le novità di design più attese ci sono le nuove icone per le app stock ed un pannello rapido completamente riprogettato in due schede separate, una per le notifiche e l’altra per i pulsanti rapidi delle impostazioni. Samsung introdurrà anche nuove animazioni, insieme ad una nuova icona della batteria e notifiche leggermente più grandi, con bordi arrotondati, che puntano ad un aspetto moderno ed intuitivo.

Con la One UI 7.0, Samsung vuole offrire agli utenti una versione del sistema operativo che rispecchi le attuali tendenze di design, integrando al tempo stesso le funzionalità più avanzate, anche dal punto di vista dell’intelligenza artificiale di Galaxy AI.