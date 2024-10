Samsung One UI 7: tutte le nuove funzioni e gli smartphone compatibili

Samsung si sta preparando a lanciare il programma beta di One UI 7, basato su Android 15, invitando gli utenti Galaxy in alcuni paesi selezionati a partecipare al test nei prossimi mesi.

In questo modo, Samsung potrà raccogliere feedback per risolvere eventuali bug ed ottimizzare il software, con l’obiettivo di rilasciare la versione stabile di One UI 7 basata su Android 15 entro i primi mesi del 2025.

Non tutti gli smartphone Galaxy risulteranno idonei per la versione beta, poiché il test sarà riservato principalmente ai modelli più recenti e ai dispositivi di punta.

Chi potrà provare la nuova Samsung One UI 7

Tra gli smartphone Samsung che probabilmente verranno inclusi nel programma beta figurano i seguenti modelli:

Serie Galaxy S24

Serie Galaxy S23

Serie Galaxy S22

Serie Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

L’atteso aggiornamento a One UI 7.0 rappresenterà uno dei più significativi per Samsung, soprattutto dal punto di vista grafico e delle performance. Le novità finora trapelate includono:

Nuove icone per le app di sistema

Nuovi sfondi per l’interfaccia

Nuova area di controllo nella parte inferiore della schermata di blocco

Regolazione delle icone di scelta rapida negli angoli sinistro e destro della schermata di blocco

La barra di scelta rapida a discesa e le notifiche possono essere indipendenti o unite

L’elemento UI a forma di pillola nella barra delle notifiche in alto a sinistra può visualizzare più app

Nuove animazioni di apertura e chiusura delle app

Nuova icona della batteria e nuova animazione per la ricarica

Nuova interfaccia utente per la fotocamera

Aggiunto il supporto per i messaggi SMS 5G

Nuove animazioni pop-up di notifica e relative nuove animazioni di chiusura

Aggiunta animazione di sblocco

Nuovo pulsante touch e animazione di ritorno alla pagina

Nuovi widget di varie dimensioni, anche nella schermata di blocco

Aggiunte cartelle di grandi dimensioni

Con l’aggiornamento beta al via nei prossimi giorni, la One UI 7.0 porterà con sé diverse innovazioni pur non essendoci traccia di ulteriori funzionalità AI, essendo già state introdotte con la One UI 6.1.1 per i modelli più prestigiosi come Z Fold 6 e Z Flip 6.