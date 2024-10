Samsung ritarda One UI 7, ma sarà il migliore aggiornamento di sempre

Il tanto atteso aggiornamento beta di Samsung, nello specifico One UI 7.0 basato su Android 15, avrebbe dovuto essere rilasciato a fine luglio 2024. Stiamo purtroppo assistendo ad un notevole ritardo sulla tabella di marcia, che dovrebbe prolungarsi fino alle ultime settimane di quest’anno.

Al tempo stesso, questo rinvio potrebbe rivelarsi un vantaggio per gli utenti, poiché l’aggiornamento a One UI 7.0 promette i passi in avanti più concreti nella storia del software Samsung.

Quali novità arriveranno con la One UI 7 di Samsung?

Secondo Ice Universe, uno dei più attendibili informatori nel mondo tech, One UI 7.0 rappresenterà una vera e propria rivoluzione in termini di stabilità, fluidità delle animazioni e delle transizioni di sistema. Questo aggiornamento di Samsung non si limiterà alle “solite” novità estetiche ma punterà a un drastico miglioramento nell’esperienza d’uso.

Si prevede che One UI 7 verrà rilasciata ufficialmente assieme ai nuovi Galaxy S25, che verranno lanciati da Samsung nel 2025 e già con una versione successiva del software, presumibilmente la One UI 7.1. Il miglioramento sarà ancora più evidente sul modello di punta, Galaxy S25 Ultra, che trarrà enormi benefici dalla combinazione tra il software avanzato di Samsung, il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite) e ben 16 GB di RAM. Questo processore, sviluppato da Qualcomm, sarà uno dei più importanti miglioramenti degli ultimi anni in termini di prestazioni ed efficienza.

Ice Universe ha poi condiviso un’opinione circa l’effettiva fluidità del software, in base a criteri specifici da lui sempre adottati. Nella sua personale scala di valutazione, One UI 6.0 ha ottenuto 60 punti, mentre One UI 7.0 a bordo della serie Galaxy S24 ha raggiunto 85 punti. I nuovi Samsung Galaxy S25, equipaggiati con One UI 7.1, hanno invece toccato quota 92 punti.

Come detto, la versione beta One UI 7.0 verrà probabilmente rilasciata entro la fine dell’anno per la serie Galaxy S24, in primis, dando modo Samsung di correggere il tiro prima del lancio ufficiale ad inizio del 2025 sui nuovi Galaxy S25.