CMF Phone 2 Pro verrà presentato il 28 aprile, insieme a tre nuovi auricolari

Dopo il recente lancio della serie Phone (3a), Nothing torna a far parlare di sé annunciando l’arrivo di quattro nuovi dispositivi targati “CMF by Nothing”. Il brand, noto per il design ricercato a prezzi accessibili, ha svelato tramite il proprio forum ufficiale che i nuovi prodotti saranno presentati il prossimo 28 aprile.

Il protagonista: CMF Phone 2 Pro

Il protagonista assoluto dell’annuncio è il CMF Phone 2 Pro, successore del CMF Phone (1), uno smartphone da 199 dollari che ha sorpreso per l’ottima resa nonostante il prezzo contenuto. Il nuovo modello promette di alzare l’asticella in termini di prestazioni e funzionalità, anche se resta il dubbio su cosa renda davvero “Pro” un dispositivo che rimane nella fascia economica.

Secondo le poche informazioni trapelate, il CMF Phone 2 Pro includerà un sensore fotografico aggiuntivo, lasciando intuire un upgrade nel comparto fotocamera. Resta da capire se ci sarà un aumento del prezzo, ma per ora Nothing mantiene il riserbo sui dettagli tecnici.

Tripla novità audio: Buds 2, Buds 2a e Buds 2 Plus

Oltre allo smartphone, il 28 aprile arriverà anche una nuova linea di auricolari wireless, composta da CMF Buds 2, Buds 2a e Buds 2 Plus. Questi modelli andranno ad ampliare in modo significativo l’offerta audio dell’azienda, affiancandosi alle attuali versioni Buds, Buds Pro e Buds Pro 2.

Non sono ancora chiare le differenze tra i tre nuovi modelli, ma è probabile che si distinguano per funzionalità e prezzo, seguendo la filosofia CMF di offrire prodotti dal design accattivante e dal prezzo competitivo.

L’appuntamento è quindi fissato per il 28 aprile: sarà allora che scopriremo se Nothing riuscirà ancora una volta a sorprendere con innovazione e stile.