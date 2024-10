Samsung non mentiva: le prestazioni di Galaxy S24 FE stupiscono

Samsung Galaxy S24 FE, smartphone presentato di recente dal colosso sudcoreano, ha destato una certa curiosità fra il pubblico in virtù del prezzo di vendita più accessibile rispetto ai flagship della stessa gamma.

Oltretutto, i primi test sulle prestazioni di Samsung Galaxy S24 FE sottolineano come, nonostante questa sia la versione più economica della serie S24, il telefono offra prestazioni molto vicine ai modelli di punta.

Prova di forza per Samsung Galaxy S24 FE

Secondo i risultati condivisi da GSMarena, Samsung Galaxy S24 FE ha ottenuto 2.146 punti nei test single core e 6.711 punti nei test multi core su Geekbench. Sebbene leggermente inferiori ai risultati del Galaxy S24+, rispettivamente pari a 2.201 e 6.926 punti, la differenza tra i due modelli è davvero minima considerando il prezzo più contenuto del modello FE.

Nel test grafico 3DMark Wild Life Extreme, Samsung Galaxy S24 FE ha ottenuto 3.870 punti, contro i 4.365 punti del Galaxy S24+. Anche il confronto con l’iPhone 16 Plus di Apple evidenzia un divario ridotto: il melafonino ha totalizzato 4.029 punti, solo un 4% in più rispetto al Galaxy S24 FE. Passando al test Solar Bay, Samsung Galaxy S24 FE ha invece raggiunto 8.242 punti, mostrando ancora una differenza contenuta rispetto agli 8.743 punti del Galaxy S24+. Interessante notare come, in quest’ultimo caso, iPhone 16 Plus sia addirittura rimasto indietro con soli 6.691 punti.

Un altro aspetto da non trascurare è che Galaxy S24 FE ha superato Google Pixel 9 Pro XL in tutti i test appena elencati, dimostrando come Samsung abbia saputo ben bilanciare prezzo e performance.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S24 FE è alimentato da un Exynos 2400e, una versione ridotta dell’Exynos 2400 presente sui modelli premium, ma la differenza nelle prestazioni tra i due chip è quasi impercettibile nelle attività quotidiane. In conclusione, Samsung Galaxy S24 FE si distingue come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone dalle ottime prestazioni senza però spendere cifre esorbitanti, come nel caso dei top di gamma.