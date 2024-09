Godetevi Samsung Galaxy S25: potrebbe non arrivare mai un S26

Samsung ha recentemente lanciato i tablet della gamma Galaxy Tab S10, introducendo una novità significativa: i consumatori potranno scegliere fra due soli modelli, vale a dire il Galaxy Tab S10 Plus ed il Galaxy Tab S10 Ultra.

Nessun modello base, presente invece nelle generazioni passate fino ai Galaxy Tab S9. Questa decisione riflette un cambiamento strategico dell’azienda, probabilmente legato a fattori di mercato e ad un’evoluzione circa le preferenze dei consumatori.

Comunque sia, tale scelta non dovrebbe mettere a rischio la versione standard dei Samsung Galaxy S25, ma potrebbe di certo riflettersi sui Samsung Galaxy S26.

A rischio il modello base dei Samsung Galaxy S26?

Tornando per un attimo a riflettere sui tablet, fra i principali motivi dietro l’eliminazione del Samsung Galaxy Tab S10 standard abbiamo le differenze ormai trascurabili rispetto al modello Plus. Il Galaxy Tab S9 e il Galaxy Tab S9 Plus condividevano caratteristiche tecniche fondamentali come il chipset, il design in metallo, il display Dynamic AMOLED 2X, la certificazione IP68 e il supporto software con aggiornamenti per quattro anni. Anche le diversità nella memoria RAM erano minime, con la possibilità di configurare il modello base fino a 12 GB.

Inoltre, i dati di vendita hanno rimarcato la preferenza dei consumatori verso i modelli più costosi, rendendo superflua la presenza del modello base. Samsung ha comunque mantenuto una soluzione più accessibile per chi non desidera un tablet di punta, grazie al lancio del Galaxy Tab S9 FE e dell’S9 FE+, che offrono un buon compromesso tra costo e prestazioni.

Una dinamica simile si osserva nella gamma dei Samsung Galaxy S24. Le differenze tra il modello base ed il Galaxy S24+ sono irrisorie: tra i punti in comune abbiamo invece il chipset, la configurazione delle fotocamere ed il telaio in alluminio. Anche qui, i consumatori hanno preferito il modello Plus, con un display leggermente più grande ed un quantitativo superiore di RAM. Samsung ha poi introdotto il Galaxy S24 FE, che offre un display simile all’S24 Plus ed una batteria maggiorata ad un prezzo più contenuto.

Le anticipazioni trapelate finora confermano “ufficiosamente” la presenza di un Samsung Galaxy S25 base ma, in ottica futura, è probabile che si arrivi all’esclusione di questo modello già a partire dai successivi Samsung Galaxy S26.