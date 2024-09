Samsung Galaxy S24 FE ufficiale: potete acquistarlo già da oggi

Samsung aggiunge un nuovo componente alla famiglia dei Galaxy S24: stiamo parlando di Samsung Galaxy S24 FE, uno smartphone progettato per offrire funzionalità di alto livello ad un prezzo nettamente più accessibile rispetto ai top di gamma.

Samsung Galaxy S24 FE: caratteristiche e prezzo

Il dispositivo integra il ProVisual Engine, alimentato dall’intelligenza artificiale, che ottimizza la qualità delle foto e permette agli utenti di dare sfogo alla loro creatività. La fotocamera di Samsung Galaxy S24 FE è composta da un obiettivo grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x e un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP. Grazie a queste tecnologie, gli utenti possono scattare foto estremamente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, supportati dalla funzione Nightography che elabora le immagini utilizzando algoritmi avanzati.

Le funzionalità di editing migliorate, come l’Assistente Foto, aiutano a perfezionare ulteriormente gli scatti realizzati. Tra gli strumenti principali troviamo la Modifica Generativa, che permette di spostare o eliminare oggetti nelle immagini, e Studio Ritratti, che trasforma i selfie in illustrazioni stilizzate come fumetti o acquerelli, ideali per la condivisione sui social media. Queste opzioni rendono Samsung Galaxy S24 FE uno device adatto sia per l’uso quotidiano e sia per chi ama sperimentare.

Lo smartphone è perfetto anche per il gaming, grazie al processore Exynos 2400e ed alla compatibilità con tecnologie grafiche avanzate come il Ray Tracing. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, offre un’esperienza visiva di alto livello, mentre la batteria da 4.700 mAh garantisce sessioni di gioco prolungate. Inoltre, il dispositivo è dotato di una camera di vapore più ampia per un migliore raffreddamento, permettendo al telefono di mantenere prestazioni elevate più a lungo senza surriscaldarsi.

Samsung Galaxy S24 FE è un valido alleato per la produttività, grazie ad una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Funzioni come l’Assistente Note e l’Assistente Trascrizione rendono più semplice la gestione di appunti e registrazioni, mentre la funzione Interprete traduce le conversazioni in tempo reale, persino offline.

In termini di sicurezza, Galaxy S24 FE ha tutto: è dotato di Samsung Knox, piattaforma di sicurezza di livello militare che protegge i dati personali con sistemi di rilevamento delle minacce in tempo reale. Particolare attenzione anche alla sostenibilità: lo smartphone è realizzato con materiali riciclati, tra cui plastica, alluminio e vetro. La società garantisce inoltre sette anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Samsung Galaxy S24 FE è disponibile a partire da oggi nei colori Blue, Graphite, Mint e Yellow al prezzo di 769 euro.