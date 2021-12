Samsung e pieghevoli: i foldable di OPPO e Huawei fanno paura

Segnatevi questa data: dicembre 2021. Da questo momento in poi assisteremo a una competizione senza esclusione di colpi tra Samsung, OPPO e Huawei per il controllo degli smartphone pieghevoli. Se, infatti, fino ad oggi Samsung è stato di fatto l'unico vero player all'interno del mercato, l'arrivo di OPPO Find N e di Huawei P50 Pocket cambierà le carte in tavola in maniera piuttosto marcata.

La competizione tra Samsung, OPPO e Huawei si fa dura: l'obiettivo è il controllo degli smartphone pieghevoli

Sono diversi gli aspetti che vanno tenuti in considerazione in questo caso, ma il più importante è che le due aziende cinesi (Huawei e OPPO) hanno tutto da guadagnarci a lanciarsi in questo settore – con quali risultati è ancora da vedere, ma il sold out di OPPO Find N ci fa già capire dove ci stiamo dirigendo. Gli smartphone Samsung non hanno molto appeal nel mercato cinese, ma aziende del calibro di Xiaomi, Realme, Redmi, OPPO e Huawei hanno a portata di mano un bacino di utenti invidiabile da chiunque – anche per questo motivo Tim Cook ha firmato un accordo con la Cina da 275 miliardi di dollari per assicurarsi una fetta di questo mercato.

OPPO Find N, come abbiamo visto, ha due o tre assi nella manica che Samsung farebbe meglio a copiare in fretta e furia se non vuole vedersi messa all'angolo; Huawei P50 Pocket, invece, ha dalla sua un forte legame con il mercato interno, una forte penetrazione nel settore mobile, una rete di distribuzione di altissimo livello e una piattaforma mobile (HarmonyOS) ormai matura e pronta a competere con Android a ogni livello – è in arrivo un corposo aggiornamento dei Huawei Mobile Services a dimostrazione di quanto il colosso faccia sul serio.

Pensate sia finita qui? Neanche per sogno! HONOR Magic V, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, si è mostrato appena qualche ora fa in un teaser. Nei prossimi mesi, stando a numerose indiscrezioni, nuove aziende hi-tech diranno la loro sugli smartphone pieghevoli; nel mentre, Google e Apple, due colossi di primo livello, prendono le giuste misure per dire la loro e stravolgere il settore una volta per tutte. Di nuovo.