HONOR Magic V: un teaser svela l'anti Galaxy Z Fold3

Da quando Huawei ha venduto HONOR la compagnia cinese è tornata a focalizzarsi su un solo obiettivo: realizzare smartphone di qualità senza più temere di dover gestire le incredibili pressioni dovute al ban commerciale voluto dagli USA. Da ormai diverso tempo sappiamo che la compagnia cinese è impegnata a realizzare il suo primo smartphone pieghevole: quest'oggi, tramite un post ufficiale pubblicato su Weibo, abbiamo l'opportunità di ammirare il primo teaser di HONOR Magic V.

HONOR Magic V si mostra in un teaser ufficiale

Trattandosi di un teaser è chiaro che l'immagine pubblicata in rete non sveli poi chissà quali informazioni sul device, ma ci sono abbastanza dettagli per scoprire la presenza di due display collegati tra loro da una cerniera centrale. Difficile capire con così poche informazioni se la giunzione dei due pannelli sia visibile come su Samsung Galaxy Z Fold3 o molto più nascosta come su OPPO Find N, ma riteniamo che da questo momento in poi avremo sempre maggiori informazioni a riguardo sul tanto atteso foldable di HONOR.

Sebbene la compagnia non abbia svelato alcuna data di presentazione, numerosi rumor scommettono che il device verrà svelato durante il mese di gennaio. Sembra, inoltre, che il foldable possa montare un pannello interno da 8 pollici e uno esterno da 6.5 pollici, mentre al suo interno dovrebbe trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con RAM e altri componenti di fascia alta.