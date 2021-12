OPPO Find N va via come il pane: Samsung inizia a tremare

Sin dal lancio di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, eravamo certi di una cosa: Samsung farà bene a prendere in prestito queste feature del foldable OPPO se vorrà mantenere il suo primato nel mercato dei foldable. Dalle prime informazioni provenienti dalla Cina dove il device è disponibile all'acquisto tramite i canali online, OPPO Find N è già sold out dopo appena 5 minuti.

OPPO Find N è già sold out dopo 5 minuti

Le indicazioni di vendita sono più che entusiasmanti: il foldable del colosso cinese ha attirato un grandissimo numero di utenti a tal punto che le scorte messe a disposizione sui siti online non sono bastate. Il prezzo decisamente a buon mercato, sommato alla incredibile scheda tecnica, non hanno lasciato altra scelta per gli utenti interessati a questo gioiellino. Inoltre, arrivano sempre più conferme di chi ha già rimesso il device in vendita su altri canali online a un prezzo maggiorato; è un chiaro segno che la domanda è talmente alta che gli utenti sono disposti ad acquistarlo a un prezzo ben maggiore di quello di listino.

OPPO Find N, lo ricordiamo, monta un pannello interno Samsung E5 di tipo AMOLED da 7.1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e un pannello esterno da 5.49 pollici. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8/12 GB di RAM, 256/512 GB di spazio interno e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Pete Lau aveva ragione: OPPO Find N diverrà il miglior smartphone pieghevole al mondo.