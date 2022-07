Samsung Galaxy Z Fold5: scoperte le sue caratteristiche?

Ci siamo: secondo le indiscrezioni, sembra che ad agosto Samsung svelerà i nuovi pieghevoli di ultima generazione. C’è grande attesa per il nuovissimo Galaxy Z Fold4 ma adesso questo rumor ci parla del suo erede. Esatto, avete letto bene. Stando a quanto suggerisce ET News, una pubblicazione che opera in Sud Corea, apprendiamo che il Galaxy Z Fold5 presenterà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una main camera ISOCELL GN3 da 50 Megapixel e molto altro ancora.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy Z Fold5?

Come detto, stando a quanto affermato da fonti interne del settore, il Fold del 2023 potrebbe avere il processore di Qualcomm di fine anno; questo chipset potrebbe debuttare già a fine anno e potrebbe presentare caratteristiche uniche e un processo architettonico a 4 nanometri. Anche lo Z Flip5 potrebbe disporre di tale soluzione sotto la sua scocca, quindi state in allerta.

Sul profilo posteriore ci sarà una main camera ISOCELL GN3 da 50 Megapixel e una selfiecam da 12 Mega. Gli altri dettagli non sono ancora noti al grande pubblico. Si scopre anche che la compagnia mira a vendere 10 milioni di pezzi (Z Fold e Z Flip) nel secondo semestre del prossimo anno. Precisamente, spera di commercializzare 8 milioni di flip phone e 2 milioni del gadget che diventa un tablet. Complessivamente potremmo ottenere oltre 15 milioni di telefoni spediti.

Ad ogni modo, vi invitiamo a tornare a pensare ai foldable del 2022: fra meno di un mese Samusng svelerà i pieghevoli Z Fold4 e Z Flip5 durante uno speciale evento dedicato, il Galaxy Unpacked. Si potrebbe tenere il 10 agosto e pare che vedremo anche l’orologio Galaxy Watch 5/5 Pro. La commercializzazione di questi gadget è prevista per il 26 agosto.

Se cercate un flip phone economico ma performante però, vi consigliamo il Galaxy Z Flip3 del 2021 con Snapdragon 888+ a soli 699,99€ su Amazon. È la versione con 8 GB di memoria RAM e con 128 GB di storage al seguito. Inoltre la tinta in sconto è quella nera.

