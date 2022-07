Samsung Galaxy Z Fold4: le novità che non ci aspettavamo

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 avrà un design leggermente migliorato rispetto a quello attuale. Questo è quanto abbiamo visto dalle immagini trapelate in questi mesi.probabilmente, la piega si vedrà molto meno inoltre, lo spessore e il peso del terminale stesso, risulterà inferiore alle aspettative.

Sotto la scocca potrebbe esserci un processore Qualcomm di ultima generazione. Stiamo parlando dello Snapdragon 8+ Gen 1 costruito a 4 nm da TSMC e che opera a 3.2 GHz. Si scopre che gli utenti potranno scegliere ben quattro configurazioni, differenti per capacità dello storage. Ci sarà una variante da 128 GB, una da 256, una da 512 e infine, una da 1 TB. Probabilmente avremo anche tre fotocamere di altissimo rilievo, con sensore principale da 50 megapixel, coadiuvato da una lente ultra grandangolare da 12 megapixel e da un’altra tele da 10 megapixel con zoom ottico che arriverebbe fino a 3X.

Probabilmente lo smartphone riceverà anche la certificazione IPX8, ma avrà anche il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0. Non mancherà il modem NFC, così come un sistema di speaker stereo. Ancora una volta vedremo il supporto per la S-Pen. Il tutto verrà spedito con sistema operativo Android 12 con skin One UI 4.1.1.

Samsung Galaxy Z Fold4: cosa sappiamo ad oggi?

Fra le altre cose, si dice che il nuovo Galaxy Z Fold disporrà di una nuova selfiecam sotto lo schermo. Questa dovrebbe vedere un upgrade della risoluzione.

Il debutto di questo terminale è previsto per agosto. Verosimilmente, potrebbe venir annunciato il prossimo 10 agosto. La commercializzazione dello stesso invece, potrebbe essere prevista per la fine del mese. Ovviamente sono semplici rumors quindi vi invitiamo a prendere tutto con le dovute cautele e a restare collegati con noi per ulteriori dettagli in merito.

Se state cercando un buon telefono pieghevole di Samsung però, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy Z Flip3 che oggi si porta a casa a soli 673,00€ da Amazon. È un prezzo davvero eccellente quindi fateci un pensierino.

