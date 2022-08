Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: spuntano i primi accessori originali

In queste ore sono emerse le prime immagini relative agli accessori originali dei futuri Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. Scopriamo di più del design dei dispositivi attraverso questi gadget.

Di fatto, mancano pochissimi giorni al debutto dei prossimi smartphone pieghevoli di ultima generazione dell’OEM sudcoreano. L’evento Galaxy Unpacked è previsto per il 10 agosto e oramai sappiamo tutto e di più dei prodotti in questione. Il design dei nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 è stato ampiamente rivelato ma oggi vediamo alcuni degli accessori compatibili rilasciati dalla compagnia.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: quello che c’è da sapere

L’indiscrezione ci arriva grazie al portale di MySmartPrice; da questo sito scopriamo che la società coreana ha intenzione di lanciare gli accessori nel corso dell’evento di debutto dei terminali. Sicuramente avremo delle cover e custodie protettive in diverse colorazioni. Grazie a queste immagini vediamo con precisione come sarà l’estetica dei telefoni.

Di fatto, Samsung offrirà un’ampia scelta di gadget, sia per il Galaxy Z Fold4 che per lo Z Flip4. Quest’ultimo presenterà una cover trasparente con anello dal valore di 30€, ma anche una in pelle con patta che costerà circa 80€ e una in silicone con uno “strap” a “soli” 80€. Quella in silicone con un anello che migliorerà la presa invece, costerà 40€.

Sul Fold vediamo perfino la pellicola protettiva dal valore di 15€, ma anche una cover Note (90€) e una in silicone classica dal costo di 45€. In ultima analisi, quella con lo stand (il rialzino per tenere “in piedi” lo smartphone su una superficie) costerà 45€ e quella con l’alloggiamento per la Pen invece, 80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.