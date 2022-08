Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: ecco le colorazioni al lancio

In queste ore sono trapelate le colorazioni ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Fold 4 e Flip 4, nonché le loro configurazioni disponibili al lancio. Il merito va al portale Care+ presente nel Regno Unito.

Come tutti sappiamo, l’OEM sudcoreano lancerà a breve la nuova iterazione di foldable per il mercato internazionale. Si chiameranno Fold e Flip, come da tradizione e saranno svelati durante l’evento Galaxy Unpacked 2022 che si terrà il 10 agosto. Unitamente a questi, l’azienda dovrebbe presentare anche il nuovo smartwatch Galaxy Watch 5.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: quello che sappiamo

Abbiamo già avuto modo di vedere i render dei nuovi dispositivi; oggi però, dal portale di Care+ UK scopriamo quali sono le colorazioni dei suddetti foldable.

In primo luogo scopriamo che lo Z Flip4 verrà venduto in due opzioni di storage. 128 GB e 256 GB. Verrà commercializzato in blu, viola bora, grafite e oro rosa.

Dal sito della personalizzazione di Samsung, scopriamo che si potrà rendere il terminale ancora più personale con opzioni varie e eventuali per le cornici, per il pannallo, per il frame e via dicendo. Ci saranno quindi, edizioni BeSpoke con tante configurazioni al seguito.

Lo Fold4 sarà venduto in due opzioni: 256 e 512 GB e sarà venduto in beige, grigio e nero opaco. Lui non sarà ampiamente personalizzabile. Entrambi i terminali disporranno del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da memorie RAM super veloci e da storage UFS 3.1.

Il pannello dei terminali sarà pOLED su entrambi i gadget; il Fold però disporrà del sensore fotografico da 10 Megapixel UDC (under screen camera).

Cosa vi consigliamo noi?

Noi vi suggeriamo di comprare oggi in offerta il Galaxy Z Flip3 su Amazon a soli 645,98€. Si trova in una promo a tempo limitato, con pochissime scorte disponibili. Siate veloci per non perdere l’occasione. È il top di gamma dello scorso anno che vanta un rapporto qualità-prezzo unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.