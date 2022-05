Samsung Galaxy Z Flip4: la novità che i fan stavano aspettando

Sembra che il futuro Samsung Galaxy Z Flip4 disporrà finalmente della fast charge cablata a 25W; intanto, questo flip phone e il suo fratellone Fold4 sono stati osservati sul portale cinese 3C.

Sappiamo tutti che lo Z Fold3 e lo Z Flip3 sono stati un grandissimo successo per l’azienda. Sono arrivati ad un prezzo più contenuto rispetto al passato e vantano specifiche tecniche intriganti per quello che costano. Per esempio, il foldable si porta a casa a soli 1568,99€ con caricatore incluso, mentre il telefono a conchiglia lo si trova a 889,90€, con caricatore incluso e spedizione gratuita.

Samsung Galaxy Z Flip4: arriva la fast charge da 25W

Ad ogni modo, questi due prodotti sono stati un grande successo per Samsung e per il mercato dei pieghevoli dello scorso anno. Sono stati in grado di attirare molti nuovi utenti, appassionati di tecnologia e non solo. I preorder sono stati da record e le spedizioni hanno permesso alla società di ottenere degli ingenti guadagni.

Adesso, la compagnia sudcoreana intende migliorare la capacità di ricarica e la batteria del nuovo flip phone. Se lo Z Flip3 ha una cella energetica da 3300 mAh con fast charge da 15W, il nuovo avrà una batteria da 3400 mAh e ricarica cablata da 25W. D’altronde, questa feature è presente sul Galaxy A52s di fascia media, pertanto è anche lecito vederla su un prodotto premium come il nuovo foldable.

Intanto, i modelli next-gen del 2022 sono stati avvistati presso l’ente per la certificazione 3C; dovrebbero arrivare sul mercato cinese entro la fine dell’anno. Da noi in Europa invece dovrebbe arrivar a fine estate.

Dall’elenco 3C notiamo che entrambi i modelli saranno costruiti in Vietnam e avranno il modem per la rete 5G e la fast charge a 25W. Il processore a bordo sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 + di Qualcomm, prodotto a 4 nm da TSMC e non più dalla divisione Foundry della compagnia.