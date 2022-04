Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition: arriverà anche da noi?

Secondo quanto leggiamo in rete, sembra che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition sia andato Sold Out in pochi minuti in Corea del Sud. Le ottime prestazioni di vendita pare che abbiano spinto l’azienda a pensare ad un lancio globale.

Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition: cosa cambia?

Torniamo indietro di pochi giorni; Samsung ha svelato la Pokémon Edition del suo Galaxy Z Flip3 nella terra natale. È arrivato sul mercato da poche ore ed è andato a ruba. Costa 1040 dollari e si può comprare solo in Corea del Sud in pochi modi e attraverso pochi store.

All’interno della confezione di vendita (spoiler: super ricca) troviamo una cover in silicone con protagonista Pikachu e anello annesso, una cover a forma di Pokédex, un portachiavi, una Pokèball 3D Grip Talk e delle carte speciali che abbiamo scoperto essere degli adesivi che raffigurano: Pikachu, Bulbasaur, Mew, Snorlax, Charmender e Squirtle.

Ricordiamo che la società in passato ha svelato spesso edizioni “nerd” dei suoi flagship: pensiamo al Galaxy S6 Edge Iron Man Edition o all’S7 Injustice Edition.

Questa versione di Pokémon per il flip phone di successo del brand coreano al momento è esaurito e non sappiamo se arriverà anche in Europa e Nord America, ma considerando le vendite eccellenti, non è da escludere.

Saresti interessato ad acquistare Galaxy Z Flip 3 Pokemon Edition se verrà lanciato nel tuo paese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Intanto, se volete il modello standard, sappiate che su Amazon si porta a casa ad un prezzo davvero speciale: 799,00€, con un’offerta speciale a tempo, in colorazione nera e con caricatore incluso in confezione. Lo sconto è di ben 300€ immediati, ma siate veloci. Volendo, avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, con spedizioni gratuite e molto, molto altro ancora.