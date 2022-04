Samsung svela il Galaxy Z Flip3 per gli appassionati di Pokémon

Con grande sorpresa da parte di tutti, Samsung ha appena svelato la nuova Special Edition dedicata al Galaxy Z Flip3, il suo ultimo flip-phone a conchiglia. Tenetevi forte, perché si rivolge, essenzialmente, agli appassionati di Pokémon.

Ad oggi si legge che verrà lanciata solo in Corea del Sud e sarà basata sul popolare cartone animato che fa impazzire generazioni di persone dagli anni 90. Ci stiamo riferendo, come detto, a Pokémon.

Samsung Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition: le caratteristiche

La compagnia ha svelato che ci sarà un evento esclusivo all'interno del proprio portale web per poter acquistare il telefono sia online che offline, attraverso i negozi della compagnia. Ma cosa presenterà di insolito questa versione? Scopriamolo insieme.

Se vediamo l'immagine correlata condivisa dalla compagnia, scopriamo che il telefono avrà una grandissima box ricca di premi. Oltre al telefono, che presenterà una serigrafia gialla con l'immagine di Pikachu, la mascotte dell'anime, ci sarà un set di cover trasparenti, una custodia che ricorda quella del Pokédex di prima generazione, un portachiavi a forma di Pikachu e diversi supporti a forma di PokèBall. Non di meno, l'OEM sudcoreano inserirà all'interno delle carte esclusiver dedicate a Pikachu, Bulbasaur, Charmender, Squirtle, Snorlax e Mew, tutti mostriciattoli che fanno parte della prima generazione, quella storica con cui molti millennials sono cresciuti (me compreso).

Non di meno, scopriamo che la Pikachu Clear Cover sarà altamente personalizzabile. Il flagship avrà una skin speciale a tema (e molte altre personalizzate), suonerie e sfondi unici. Ci saranno ulteriori informazioni sul dispositivo entro la fine della settimana.

Il terminale sarà in vendita solo in Corea fra cinque giorni. Non sappiamo quanto costerà e quanti device ci saranno (sarà una versione numerata e limitata?). Speriamo di scoprirne di più e che possa arrivare anche da noi in Europa, ma onestamente non ci speriamo troppo. A voi piace?

