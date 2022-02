Un uomo ha incorniciato un Samsung Galaxy Z Flip3

Un uomo ha rotto il Galaxy Z Flip3 dopo che Samsung ha rifiutato di ripararlo in garanzia. Ovviamente, non è accaduto a noi, ma ad un utente che ha riportato la sua storia online.

Si legge che un possessore di Galaxy Z Flip3 ha recentemente condiviso la sua esperienza con il suddetto dispositivo foldable. Ha affermato che l'azienda si è rifiutata di onorare la garanzia.

Samsung: ricostruiamo la vicenda da zero

Secondo il post sul blog di Juhani Lehtimäki, “non comprerà mai un altro dispositivo Samsung“. Aveva deciso di acquistare il nuovo smartphone flip phone dopo aver visto un video di un famoso YouTuber tecnologico Marques Brownlee che aveva recensito il telefono. Inizialmente, Juhani era abbastanza soddisfatto del suo prodotto, proprio per via del suo design e del form factor unico. Ad ogni modo, è un prodotto piuttosto costoso e solo dopo tre mesi si è rotto inspiegabilmente.

Un giorno, ha tirato fuori il telefono dalla tasca e ha notato che la parte centrale del display sopra il cardine era diventata nera. Inoltre, anche la metà superiore del display aveva smesso di rispondere al touch. La suddetta parte rovinta ha iniziato a diventare sempre più vistosa fino a rovinare del tutto il pannello.

Lehtimäki afferma di non aver mai lasciato cadere il telefono e di essersi preso sempre molta cura di esso. Quindi, lo ha inviato per la riparazione poiché era ancora in garanzia.

Ma sfortunatamente per lui, il colosso tecnologico sudcoreano ha affermato che il suo Galaxy Z Flip3 “non poteva essere riparato in garanzia. Sulla base delle informazioni fornite, abbiamo contattato il nostro partner di assistenza per ottenere informazioni più dettagliate sulla riparazione. Durante l'ispezione tecnica del tuo dispositivo, il tecnico è stato in grado di stabilire che oltre al display, anche la cornice è rotta e che questo danno è dovuto a un impatto meccanico, come una caduta, un piegamento o una pressione eccessiva“.

A peggiorare le cose, la società ha dichiarato che la riparazione del display sarebbe costata 340 dollari americani. Quindi, Juhani ha deciso che non avrebbe mai più pagato un solo centesimo a Samsung e ha incorniciato il telefono rotto insieme alla mail di rifiuto così da ricordarselo per sempre.

