Samsung Galaxy Z Flip3 e Android 12: che fine ha fatto l'update?

Mentre una serie di incredibili screenshot ci mostra alcune delle novità a cui sta lavorando Google con Android 13, in queste ore ci si chiede che fine abbia fatto l'aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Infatti, dopo l'iniziale partenza del rollout della major release di Android per i foldable di Samsung, la compagnia era tornata sui suoi passi bloccandone il rilascio in quanto infestato da una preoccupante quantità di bug per poi riprendere il rilascio a distanza di qualche giorno.

Che fine ha fatto l'aggiornamento Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3?

Nonostante il colosso sudcoreano abbia riavviato il rilascio della One UI 4.0 basata su Android 12 per i propri smartphone pieghevoli, moltissimi utenti muniti di Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 non hanno ancora ricevuto l'update. Dalle informazioni pubblicate in rete sembrache la build sia al momento disponibile solo in Sud Corea e Serbia, gli unici Paesi in cui l'aggiornamento è tuttora in fase di rilascio. E tutti gli altri? Bella domanda. Ad oggi è al quanto chiaro che il team di sviluppo di Samsung abbia ridotto notevolmente la velocità di rollout dell'update – se non addirittura bloccato -, lasciando i propri utenti con un pugno di mosche in mano.

Negli scorsi giorni è stato interrotto l'aggiornamento di Android 12 per Samsung Galaxy S21 per alcuni problemi con Google Play.

