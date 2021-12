Galaxy Z Flip3: il device di Samsung riceve Android 12

Samsung Galaxy Z Flip3 riceve Android 12 come aggiornamento stabile, segno che l'azienda sudcoreana non ha intenzione di rallentare i lavori per portare l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google sui propri smartphone di fascia alta entro la fine del 2021. A seguito dell'arrivo della One UI 4.0 con Android 12 per la gamma Samsung Galaxy S21 – la prima ad avere ricevuto la major release -, ecco che anche lo smartphone a conchiglia può godere delle numerose novità del nuovo sistema operativo.

Android 12 arriva su Samsung Galaxy Z Flip3

La versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0 per Galaxy Z Flip3 arriva in Serbia con il firmware F711BXXU2BUKM, ma è molto probabile che l'azienda procederà al rilascio dell'OS in molti nuovi Paesi già nel giro delle prossime giornate. All'interno della build sono presenti anche le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2021, lanciate per la prima volta su Samsung Galaxy Z Flip, ma non è ancora chiaro se l'OS è anche disponibile per chi è già munito di una delle build beta della One UI 4.0.

Gli utenti muniti dello smartphone di Samsung possono attendere di ricevere la notifica di aggiornamento OTA non appena sarà disponibile nel proprio Paese, oppure controllare manualmente l'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

