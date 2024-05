Samsung Galaxy Watch6: finalmente in offerta ad un prezzo bomba (Amazon)

Il Samsung Galaxy Watch6 è equipaggiato con il meglio della tecnologia wearable e finalmente è in offerta su Amazon ad un prezzo molto competitivo. Display straordinario, tantissime funzionalità per la salute e una buona autonomia: oggi a solo 229€, grazie ad un imperdibile sconto del 38%. Davvero niente male, dato che normalmente lo pagheresti quasi 370€.

La scheda tecnica è impressionante, in perfetta continuazione con la qualità a cui ci ha abituato la linea Galaxy Watch. Il display AMOLED da 1,5 pollici è luminoso e nitido, con una risoluzione di 480×480 pixel, e la funzione Always-On garantisce che le informazioni siano sempre visibili senza dover attivare lo schermo.

Il processore Exynos W930 e i 2GB di RAM offrono prestazioni fluide e reattive, permettendo di navigare tra le app senza intoppi. Con una capacità di 300mAh, l’autonomia è in linea con quella di altri smartwatch con caratteristiche simili e si assesta su circa una giornata interna d’utilizzo.

In termini di funzionalità per la salute e il fitness, il Galaxy Watch6 è ben equipaggiato. Offre monitoraggio ECG, rilevamento del sonno avanzato, misurazione della composizione corporea e notifiche per la frequenza cardiaca. Le nuove modalità di allenamento personalizzate e le notifiche per le zone di frequenza cardiaca migliorano ulteriormente l’esperienza fitness. Il Watch6 è anche in grado di rilevare le cadute pericolose.

Nel complesso, si tratta di uno dei migliori smartwatch disponibili al momento: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando.