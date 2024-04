Samsung Galaxy Watch6 Classic scontato del 33% su Amazon: AFFRETTATEVI!

Samsung Galaxy Watch6 Classic nell’elegante versione da 47mm è oggi in grande promozione su Amazon. Questo dispositivo vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi e a vivere in modo più sano, controllato ed equilibrato. Oggi lo trovate in vendita, nella versione solo Bluetooth, al prezzo di 299 euro invece di 449 euro grazie allo sconto del 33% già applicato.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: caratteristiche principali

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic offre varie funzioni tra cui il monitoraggio del sonno con la possibilità di conoscere i ritmi del vostro sonno e le varie fasi. Tramite il sensore Samsung BioActive potrete misurare la vostra composizione corporea e tenere sotto controllo il vostro corpo fissando obiettivi di fitness precisi e personalizzati. Tra le tante funzioni potete monitorare il vostro battito cardiaco e ricevere notifiche se viene rilevato un ritmo anomalo e grazie alla presenza del sensore PPG integrato avrete la misura periodica del battito e il ritmo cardiaco mentre indossate l’orologio.

Inoltre, non dovrete più preoccuparvi di non riuscire a leggere una notifica o un messaggio grazie al display con la cornice più sottile che vi permetterà di visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande. Potrete personalizzare il quadrante a vostro piacimento e scegliere tra una vasta gamma di opzioni e renderlo unico e straordinario. Ispirata dal design iconico degli orologi subacquei, la sottile ghiera rotante di Galaxy Watch6 Classic unisce passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo, per un’interazione intuitiva con il display.

In più associando il vostro Samsung Galaxy Watch6 Classic ad altri dispositivi Samsung scoprirete un’interazione perfetta e tantissime funzionalità soprattutto per la fotocamera. Insomma, cosa state aspettando? Approfittate subito di questa incredibile occasione e acquistate al prezzo di 299 euro il fantastico Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47mm su Amazon. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.