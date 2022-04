Samsung Galaxy Watch4, che fine ha fatto Google Assistant?

Nelle ultime ore l’operatore telefonico americano Verizon ha giocato un brutto scherzo ai numerosi utenti in possesso di uno smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch4 che, dopo tanti mesi di attesa, avevano ricevuto un aggiornamento software con il tanto atteso supporto a Google Assistant.

In realtà, però, come viene anche sottolineato in rete in queste ore, a seguito dell’installazione dell’update non c’era assolutamente traccia dell’assistente digitale di Google anche se la documentazione ufficiale, ben visibile nell’immagine sottostante, sottolineava il contrario.

Il supporto a Google Assistant su Samsung Galaxy Watch4 è solo un brutto scherzo di Google?

La conferma che la situazione è più complicata del solito arriva direttamente da un portavoce di Google che, in risposta a una richiesta di chiarimento da parte dei colleghi di The Verge, ha confermato che effettivamente la funzionalità è tuttora assente:

A conferma di tutto ciò, [Google] Assistant non è in fase di rilascio per Galaxy Watch4 e non abbiamo una tempistica da darvi.

Le parole di Google suonano quasi come una condanna a morte per chi, munito degli ottimi smartwatch di Samsung, è ancora in attesa di poter utilizzare le numerose (e comode) funzionalità offerte dall’assistente digitale del colosso di Mountain View. A questo punto l’unica spiegazione possibile è che Google avrebbe fatto pressioni su Verizon per ritirare una feature che era evidentemente pronta al lancio, non si sa per quale motivo; forse c’entra il lancio a breve di Google Pixel Watch?