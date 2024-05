Fitbit Inspire 2 scende a 79€: assistente da polso per sport e salute

Fitbit Inspire 2 è uno dei fitness tracker più apprezzati sotto i 100 euro, in virtù delle sue numerose funzionalità esclusive e di un design a dir poco iconico. Lo stile minimalista e l’elevata qualità costruttiva rendono il dispositivo molto comodo da indossare. È particolarmente efficace nel monitoraggio del benessere fisico, grazie all’ampio display su cui visualizzare informazioni chiare e puntuali. Oltretutto, la batteria installata a bordo garantisce un’autonomia sorprendente.

L’occasione è più ghiotta che mai: acquista ora su Amazon il tuo Fitbit Inspire 2 con uno sconto imperdibile del 20% e spenderai solamente 79 euro piuttosto che i consueti 99 euro.

Prezzo in picchiata per Fitbit Inspire 2

Fitbit Inspire 2 include una vasta gamma di funzioni per monitorare l’efficacia dei tuoi allenamenti ed il tuo stato di salute. Questo dispositivo offre la rilevazione continua del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno, il contapassi, il tracciamento della distanza percorsa ed il calcolo delle calorie bruciate durante l’intera giornata.

Progettato per essere comodo e leggero, Fitbit Inspire 2 è così confortevole che ti sembrerà di non averlo al polso. La sua autonomia è notevole, arrivando a sfiorare i 10 giorni di utilizzo no stop. Inoltre, è pienamente compatibile con i sistemi operativi iOS 12.2 (o versioni successive) e Android 7.0 (o versioni successive).

Restano pochissimi modelli disponibili, per cui segui l’istinto ed aggiungi subito al carrello il tuo Fitbit Inspire 2 risparmiando oltre 20 euro: ricorda che non dovrai pagare la spedizione per riceverlo a casa.