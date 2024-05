L'Apple Watch SE 2023 (GPS + Cellular) è in offerta ad un ottimo prezzo

L’Apple Watch SE di seconda generazione offre tutte le funzionalità principali degli smartwatch della mela morsicata, ma ad una frazione del prezzo dei modelli high-end. Se hai un iPhone e vuoi avere il meglio della tecnologia per il benessere di Apple sempre al polso, è proprio questo il modello su cui puntare.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile, con la possibilità di scegliere il pagamento a rate al momento del checkout. L’Apple Watch SE di 2a gen oggi è tuo a soli 320€!

L’Apple Watch SE 2 mantiene il design raffinato e moderno tipico di Apple, con un display Retina LTPO OLED. Il modello protagonista di questa offerta è quello da 40mm. Ottima la luminosità massima di 1000 nits, più che adeguata per un device da tenere al polso e che quindi dovrai utilizzare spesso anche sotto la luce diretta del sole.

A differenza dei modelli più costosi, purtroppo non troviamo la modalità AoD, ma in compenso questo garantisce un’autonomia più robusta.

Equipaggiato con il chip S8, lo stesso utilizzato nei modelli più costosi come il Series 8 e l’Ultra, l’Apple Watch SE 2 offre prestazioni veloci e fluide. È ideale per tracciare attività di fitness, con una gamma completa di modalità di allenamento, monitoraggio del sonno, e la funzione di rilevamento delle cadute.

L”Apple Watch SE di seconda generazione rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un prezzo irresistibile e approfitta subito di questa offerta di Amazon! Se invece vuoi la versione più performante, con, tra le altre cose, AoD, rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue e ricarica rapida, allora ti consigliamo di prendere in considerazione l’Apple Watch Series 9: è anche lui in offerta.