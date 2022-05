Pixel Watch avrà più memoria di Galaxy Watch 4 ed Apple Watch 7

Google Pixel Watch continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni. Questa volta, i rumor si concentrano sulla configurazione di memoria: secondo quanto si apprende, l’orologio smart di Big G dovrebbe essere molto generoso da questo punto di vista, superando avversari del calibro di Samsung Galaxy Watch 4 ed Apple Watch Series 7. Facciamo il punto della situazione.

Google Pixel Watch: cosa sappiamo al momento

Secondo il report di 9To5Google, Pixel Watch sarà dotato del processore Exynos 9110, un coprocessore per operazioni meno impegnative, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. In confronto, il Galaxy Watch 4 ed il Galaxy Watch 4 Classic hanno 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. L’Apple Watch Series 7, invece, può contare su 1 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Un maggiore quantitativo di RAM renderebbe il software ancora più immediato. 32 GB di storage sarebbero utili per scaricare molta musica da riprodurre offline, applicazioni e quadranti. Altre caratteristiche di Pixel Watch includono una serie di sensori per il monitoraggio dell’attività e della forma fisica (accelerometro, giroscopio, frequenza cardiaca, GPS e sensore SpO2).

Il Pixel Watch sarà lanciato entro la fine dell’anno per competere con il Galaxy Watch 5 ed il Galaxy Watch 5 Pro: nel caso la tua attenzione fosse rivolta agli smartwatch di Samsung, allora potresti considerare l’acquisto del Galaxy Watch 4 che per pochi giorni è disponibile in offerta su Amazon ad un prezzo di appena 173,99 euro, grazie al vantaggioso sconto pari al 42%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.