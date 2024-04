Samsung Galaxy Watch4 Classic in SUPER OFFERTA su Amazon (-57%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo per l’ottimo Samsung Galaxy Watch4 Classic. Lo smartwatch di Samsung, nella versione da 46 mm Bluetooth, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 173 euro, con uno sconto del 57% rispetto al listino. Venduto e spedito da Amazon, lo smartwatch di Samsung è ora il modello da comprare per chi è alla ricerca di un ottimo wearable completo e con tante funzionalità. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: è un affare a questo prezzo

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è uno dei migliori smartwatch da abbinare al proprio smartphone Android, soprattutto considerando il calo di prezzo registrato in queste ore su Amazon. Si tratta di un ottimo modello, proposto nella versione da 46 mm e dotato di una ghiera rotante.

Lo smartwatch di Samsung può essere utilizzato per il monitoraggio della salute oltre che per avere una completa sincronizzazione delle notifiche dello smartphone. La versione in offerta di Samsung Galaxy Watch4 Classic è con connettività Bluetooth.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch4 Classic, nella versione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 173 euro. Lo smartwatch di Samsung è venduto e spedito da Amazon ed è, senza dubbio, il modello da comprare per chi è alla ricerca di uno smartwatch di ottima qualità ma con un prezzo contenuto.