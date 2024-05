Samsung Galaxy Watch 7 sfrutterà l'AI per monitorare la salute?

Samsung ha presentato l’innovativa tecnologia Galaxy AI con il lancio della serie Galaxy S24 all’inizio di quest’anno. A quanto pare, l’azienda sudcoreana sarebbe intenzionata ad estendere l’uso dell’intelligenza artificiale anche ai dispositivi indossabili.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, specifiche funzionalità AI dovrebbero essere integrate a bordo dei prossimi Samsung Galaxy Watch 7.

Intelligenza artificiale su Samsung Galaxy Watch 7

Basandoci su una richiesta di brevetto, depositata il 30 agosto 2023 e recentemente pubblicata dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, Samsung avrebbe sviluppato una metodologia per ottenere il rilevamento continuo della fibrillazione atriale, traducendo i segnali PPG in segnali ECG, il tutto sfruttando proprio l’intelligenza artificiale generativa a bordo dei suoi prossimi Galaxy Watch.

Occorre una precisazione: gli smartwatch Samsung offrono già funzionalità ECG e rilevamento della fibrillazione atriale (AFib), tuttavia non si tratta di un processo continuo. Dunque, lo scopo dell’azienda sarebbe quello di tradurre i segnali di monitoraggio della frequenza cardiaca in segnali ECG mediante l’AI e, in base a ciò, consentire il rilevamento continuo della fibrillazione atriale.

Samsung, ovviamente, riconosce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe portare a potenziali errori, compresa l’introduzione di informazioni erronee che andrebbero ad influenzare il corretto rilevamento della fibrillazione atriale. A tal proposito, l’azienda sottolinea il fatto che si tratti comunque di “modelli grafici probabilistici”.

In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy Watch 7, prevista a luglio in occasione del prossimo evento Unpacked di Parigi, ti segnaliamo che Samsung Galaxy Watch 6 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo ad appena 224 euro anziché 349 euro.