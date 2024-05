Amazfit GTR 3 è lo smartwatch da avere ADESSO, con lo SCONTO di 40€

Se stai cercando uno smartwatch con tantissime funzioni senza fare rinunce, magari riuscendo anche a risparmiare qualcosina, sono certo che questa offerta è proprio pensata per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTR 3 a soli 109,90 euro, invece che 149,90 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 27% sul prezzo originale, oggi risparmi la bellezza di 40 euro sul totale. E ti metti la polso uno smartwatch dalle prestazioni strabilianti. Comodissimo ed elegante. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Amazfit GTR 3 a prezzo shock solo su Amazon

Questa offerta è veramente incredibile e infatti si avvicina moltissimo al prezzo più basso di sempre. Amazfit GTR 3 ha un cinturino elegante che non fa sudare il polso e un display AMOLED rotondo da 1,39 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole. Ha integrato Alexa e quindi puoi parlare con il tuo assistente vocale in qualsiasi momento.

Possiede oltre 150 modalità sportive integrate ed è in grado di monitorare il comportamento del tuo corpo in tempo reale restituendo dati precisi. È dotato di un altimetro barometrico integrato e del GPS, funzioni che garantiscono una perfetta localizzane. Inoltre è resistente all’acqua fino a 50 metri e gode di una batteria in grado di durare per 21 giorni con una sola ricarica.

Non c’è davvero tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTR 3 a soli 109,90 euro, invece che 149,90 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.