Samsung Galaxy Watch 6: quanto sarà VELOCE la ricarica wireless?

Samsung Galaxy Watch 6 verrà presentato ufficialmente il prossimo mese. Prima del lancio, i dettagli sulla nuova serie di smartwatch stanno emergendo sul web a grande velocità ed ormai sappiamo quasi tutto in tal senso.

Secondo le ultime informazioni, e sebbene i prossimi Samsung Galaxy Watch 6 rappresenteranno un notevole upgrade rispetto all’attuale gamma di Samsung Galaxy Watch 5, c’è un dettaglio che rimarrà invariato: la velocità di ricarica wireless.

Ultime anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 6

In un nostro precedente articolo vi abbiamo parlato dell’avvenuta certificazione di Samsung Galaxy Watch 6 da parte della FCC, che ha permesso di risalire ad alcuni punti chiave come i numeri di modello per le diverse unità dell’orologio. In particolare, i numeri di modello SM-R930 e SM-R940 sembrano corrispondere alle due versioni del Galaxy Watch 6. D’altra parte, i numeri di modello SM-R935 e SM-R945 dovrebbero invece indicare le dimensioni dei Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

L’elenco svela poi il supporto per Bluetooth 5.3, NFC e Wi-Fi. Inoltre, è stato rivelato che la ricarica wireless della serie Samsung Galaxy Watch 6 raggiungerà una velocità massima di 10 W. Purtroppo, questa è la stessa velocità già evidenziata nel caso del Galaxy Watch 5. Quindi, nessun passo in avanti da questo punto di vista. Tuttavia, rapportandola al Samsung Galaxy Watch 4 con velocità di ricarica wireless pari a 5 W, risulta due volte più rapida e questo è certamente un bene.

Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic verranno lanciati assieme al Galaxy Z Fold 5 ed allo Z Flip 5: la società dovrebbe anche rilanciare la lunetta girevole sul modello Classic e gli orologi saranno alimentati dal processore Exynos W980, con un aumento della frequenza della CPU. In attesa di nuove anticipazioni, ti informiamo che Samsung Galaxy Watch 5 è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 185 euro invece di 299 euro, grazie ad uno sconto clamoroso pari al 38%.

