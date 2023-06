Samsung Galaxy Watch 6: qual è la data prevista per il lancio ufficiale?

A distanza di quasi un anno da Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, l’attenzione degli utenti è ora concentrata sull’arrivo della prossima serie di smartwatch dell’azienda: parliamo ovviamente di Samsung Galaxy Watch 6.

Cerchiamo dunque di capire quanto sarà necessario attendere per la presentazione ufficiale da parte di Samsung, con conseguenti valutazioni in merito alla disponibilità dei nuovi smartwatch sul mercato.

Quando uscirà Samsung Galaxy Watch 6?

Come ben sappiamo, la società non ha ancora fornito una data precisa in merito al lancio di Samsung Galaxy Watch 6. Tuttavia, è ampiamente confermato l’evento Samsung Unpacked che si terrà a Seoul entro la fine di luglio. Mancano per adesso dettagli specifici relativi al suddetto appuntamento, ma è ragionevole presumere che non mancherà uno spazio dedicato proprio a Galaxy Watch 6.

Pur non essendoci un’indicazione chiara, i rumor lasciano intendere che l’evento Unpacked si terrà il prossimo 26 luglio. Ovviamente, saremo pronti ad informarvi nel momento stesso in cui ci fosse l’annuncio ufficiale dell’azienda. Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato di Samsung Galaxy Watch 6, si prevede una fase immediata di preordine e la messa in vendita circa due settimane dopo.

Non è escluso che le tempistiche possano essere diverse in base alle varianti considerate, così come ai colori ed ai cinturini. Detto questo, aspettando nuove delucidazioni, sappi che Samsung Galaxy Watch 5 Pro è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 266 euro ma devi fare in fretta perché le unità disponibili stanno già per terminare.

