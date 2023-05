Samsung Galaxy Watch 6 Classic SVELATO, con tanto di ghiera girevole

Entro la fine dell’anno, l’azienda sudcoreana svelerà la nuova gamma di Samsung Galaxy Watch 6, che vanterà la presenza a bordo del sistema operativo Wear OS 4.

Gli smartwatch saranno presentati insieme alle serie Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Tab S9. Prima del lancio, il design del Samsung Galaxy Watch 6 Classic è stato rivelato grazie ad una simulazione CAD 3D.

Ecco a voi Samsung Galaxy Watch 6 Classic

OnLeaks, da sempre fonte affidabile di anticipazioni, ha pubblicato alcuni render 3D del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, sviluppati in collaborazione con MySmartPrice. Le immagini mostrano la versione nera, dotata di cassa in metallo ed un cinturino in silicone con chiusura magnetica. Galaxy Watch 6 Classic sembra presentare uno schermo circolare Super AMOLED da 1,47 pollici (si suppone di 470×470 pixel), con una spessa lunetta girevole simile al Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Il lato destro dello smartwatch monta due pulsanti, mentre quello sinistro si presenta piatto. Sul retro del dispositivo individuiamo il sensore di frequenza cardiaca e PPG (fotopletismografia). Nonostante non siano stati tirati in ballo dal leakster, è previsto che il Samsung Galaxy Watch 6 offrirà barometro, analisi della composizione corporea, ECG, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca, GPS, NFC, monitoraggio del sonno e sensore di temperatura.

